Kruijswijk voelt zich beter worden

Steven Kruijswijk had tot dusverre weinig redenen om tevreden te zijn in de Ronde van Italië. De kopman van LottoNL-Jumbo kon zaterdag in de rit bergop naar Oropa wel goed meekomen en kwam in een groepje met Vincenzo Nibali over de streep, 44 seconden achter ritwinnaar Tom Dumoulin. Kruijswijk werd negende en steeg in het klassement naar plaats elf.

,,Ik kon vandaag redelijk diep gaan en voel verbetering ten opzichte van vorige week. Ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en dacht ik ga er gewoon vol in en dan zie ik wel waar ik eindig. Gelukkig kon ik het nu wel volhouden. Iets waar we mee verder kunnen, al moet het natuurlijk wel nog wat beter”, aldus Kruijswijk, die zondag opnieuw een pittige test wacht. In de etappe van bijna 200 kilometer naar Bergamo zijn in de finale twee lastige beklimmingen opgenomen.