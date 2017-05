Mollema zag inzinking niet aankomen

Waar het juist de bedoeling was om het verschil op klassementsleider Tom Dumoulin terug te brengen, kreeg Bauke Mollema zaterdag in de veertiende etappe van de Ronde van Italië een tik te verwerken. De kopman van Trek-Segafredo moest bergop naar Oropa 4,4 kilometer voor de finish al passen en verloor uiteindelijk een kleine twee minuten.

,,Ik ontplofte onderaan, en kwam nooit echt in mijn ritme. Klote. Ik heb veel tijd verloren”, aldus Mollema tegen de NOS. De renner zakte in het klassement terug van de derde naar de zesde plaats. ,,Met nog 8, 9 kilometer te gaan werd volle bak omhoog gereden. Toen was het beste bij mij er wel af. Ik zag dit niet aankomen afgelopen dagen.”