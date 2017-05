Regen legt partij Djokovic en Del Potro stil

Novak Djokovic en Juan Martin del Potro kunnen hun kwartfinale bij het tennistoernooi van Rome vrijdag niet meer afmaken. Aan het begin van de tweede set begon het te regenen. Eerst waren het nog wat druppels, later brak noodweer los in de Italiaanse stad. De gravelbaan ligt vol met water, waardoor de partij zaterdag pas zal worden hervat.

Djokovic, de nummer twee van de wereld, had de eerste set met 6-1 gewonnen. In de tweede set leidde Del Potro met 2-1. De winnaar van de kwartfinale treft in de halve eindstrijd Dominic Thiem. De Oostenrijker was vrijdag verrassend te sterk voor de Spaanse favoriet Rafael Nadal.