Bennett belooft meer overwinningen

De eerste profzege van George Bennett smaakt naar meer. ,,Hierop ga ik verder bouwen. Deze zege gaat voor mij groot verschil maken. Zo wil ik in de toekomst in Europa rijden”, zei de Nieuw-Zeelandse wielrenner van de Nederlandse ploeg Lotto-NL Jumbo na zijn overwinning in de Ronde van Californië.

De 27-jarige renner reed de hele ronde attent mee voorin en sloeg vrijdag toe in de individuele tijdrit. Zijn leiderstrui kwam in de slotetappe van zaterdag, een rit over 125 kilometer van Mountain High naar Pasadena, niet meer in gevaar.

,,Het was wel een hectische dag. We dachten alles onder controle te hebben, maar toen de aanvallen begonnen te komen, moesten we flink aan de bak met de ploeg en het was 100 kilometer lang vechten”, aldus Bennett, die in het eindklassement 35 seconden voorsprong had op de Pool Rafal Majka en 36 tellen op de Amerikaan Andrew Talansky.

Voor LottoNL-Jumbo is het de eerste eindzege in een WorldTour-wedstrijd sinds 2013. Dit seizoen was de ploeg tot dusver tien keer succesvol.