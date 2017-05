Dumoulin begint met vertrouwen aan nieuwe test

Tom Dumoulin stapt zondag met vertrouwen op de fiets voor de vijftiende etappe in de Ronde van Italië. De Nederlandse wielrenner van Team Sunweb toonde zaterdag hoe sterk hij is door in de rit bergop naar Oropa een aanval van Nairo Quintana af te slaan, en uiteindelijk er zelf met de etappezege vandoor te gaan. Dumoulin vergrootte de voorsprong op zijn Colombiaanse concurrent tot 2.47 minuten.

Zondag volgt een etappe van bijna tweehonderd kilometer. De finale gaat grotendeels over het parcours van de Ronde van Lombardije. Zo krijgen de wielrenners in de slotfase de beklimmingen naar Miragolo San Salvatore en Selvino voor de kiezen en ligt de finish na een kort steil klimmetje in Bergamo.

Bauke Mollema zakte zaterdag in het klassement terug van de derde naar de zesde plaats. De Fransman Thibaut Pinot is de nieuwe nummer drie, op 3.25 van Dumoulin.