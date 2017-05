Herlings mist tweede zege net in MXGP

Jeffrey Herlings heeft zondag in de MXGP net naast de zege gegrepen in de Grote Prijs van Duitsland. De 22-jarige Brabander moest door de tweede plaats in de tweede manche op het circuit van Teutschenthal genoegen nemen met de tweede plek achter zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli.

De Italiaan was in de eerste manche tweede geworden achter Herlings en haalde net als de Nederlander 47 punten. Door de winst in de tweede manche ging de zege in het eindklassement naar Cairoli, die ruim aan kop gaat in de stand om het wereldkampioenschap.