Jungels wint Giro-rit naar Bergamo

De Luxemburger Bob Jungels heeft zondag de vijftiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit naar Bergamo met een finale die veel weg had van de slotfase van de Ronde van Lombardije. Jungels, die rijdt voor Quick-Step, won de sprint van een eerste groep met alle klassementsfavorieten voor de Colombiaan Nairo Quintana en de Fransman Thibaut Pinot. Leider Tom Dumoulin van Team Sunweb werd achtste, Bauke Mollema tiende.

Dumoulin, die zaterdag de bergrit naar Oropa won, zag Quintana dankzij bonificatieseconden zes tellen dichterbij komen in het klassement. Het verschil bedraagt 2.41 minuten. Pinot is derde op 3.21. Mollema staat zesde, Steven Kruijswijk klom een plaatsje en is nu tiende. Maandag is er een rustdag, waarna dinsdag een loodzware bergrit volgt. De Giro eindigt over een week in Milaan.

Quintana had onderweg tegenslag. De klimmer van Movistar viel in de afdaling van de Miragolo San Salvatore, maar zat snel weer op de fiets om aansluiting te vinden bij de eerste groep, die in achtervolging was op een ontsnapt vijftal. De Fransman Rudy Molard, de Zuid-Afrikaan Jacques Janse van Rensburg en de Ier Philip Deignan hadden in de beklimming van de Selvino gezelschap gekregen van de Spanjaard Luis Léon Sanchez en de Fransman Pierre Rolland.

Echt ver weg liep het vijftal niet, met name door achtervolgingswerk van de ploegen Orica -Scott (Yates) en Bahrain (Nibali). Bovenop de Selvino, op iets meer dan 25 kilometer van de streep, was de marge 37 seconden. Bij het laatste klimmetje, op 4 kilometer voor de streep, werd Rolland als laatste ingerekend waarna eerst Jungels en daarna Vincenzo Nibali probeerde weg te komen. Er bleef een tiental voorop over, dat om de zege ging sprinten. Jungels deed dat verrassend als beste.