Massale glijpartij in Moto3

De Grand Prix van Frankrijk op Le Mans in de Moto3 is zondag ontsierd door een massale valpartij. Zeker vijftien motorcoureurs gingen vroeg in de race onderuit in een bocht waar olie op het asfalt lag. De race werd onmiddellijk stilgelegd.

Alle rijders kwamen met de schrik vrij, onder wie de Nederlander Bo Bendsneyder, die vanaf de negende plaats was gestart. Wel was er de nodige schade aan de motoren.

Het was ook een ongewoon beeld in een motorrace. De coureurs gleden een voor een onderuit op dezelfde plek en schoven kriskras door elkaar over het circuit en door de grindbak.

De race krijgt zondag een herstart, maar zal wel worden ingekort.