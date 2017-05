Van Vleuten tweede in Baskenland

Wielrenster Annemiek van Vleuten is zondag als tweede geëindigd in de Baskische rittenkoers Emakumeen XXX Bira. In de slotrit maakte de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman het verschil in de beklimming van de Jaizkibel. De renster van Cervélo-Bigla deed een geslaagde aanval op de leidende positie van de Australische Katrin Garfoot, een ploeggenote van Van Vleuten bij Orica-Scott.

Aanvankelijk leidde Van Vleuten, die zaterdag de vierde etappe had gewonnen, de achtervolging met Garfoot in haar spoor. Maar de Australische kon het tempo niet langer volgen, waardoor de pechvogel van de Olympische Spelen alleen op jacht ging naar Moolman. Uiteindelijk kwam ze dertien seconden na de ritwinnares binnen. Garfoot werd derde in de rit en bekleedde die positie eveneens in het eindklassement. De Nederlandse Pauliena Rooijakkers werd tiende.