Warriors nog een zege verwijderd van finale

De basketballers van de Golden State Warriors hebben zaterdag (lokale tijd) in de finale van de western conference play-offs hun derde overwinning op rij geboekt op de San Antonio Spurs. De Warriors versloegen de Spurs met 108-120.

De sterrenformatie leunde in deze wedstrijd zwaar op Kevin Durant. Hij werd topscorer met 33 punten. Golden State is nog ongeslagen in de elf play-off wedstrijden. Dat is een evenaring van het NBA-record.

De ploeg uit Californië is nog een overwinning verwijderd van het bereiken van de NBA-finale. De vierde wedstrijd is maandagavond ook in San Antonio. In de finale van de oostelijke divisie tussen Cleveland Cavaliers en Boston Celtics, staat Cleveland op een 2-0 voorsprong in de best-of-seven-serie. Deze teams spelen zondagavond hun derde duel. Ook Cleveland is met tien overwinningen op rij nog ongeslagen in de play-offs