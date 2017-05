Weer zilver voor turner Deurloo aan rekstok

Turner Bart Deurloo heeft voor de tweede week op rij zilver veroverd aan de rekstok. Net als vorige week in het Sloveense Koper moest de Rotterdammer in Osijek (Kroatië) alleen de Kroaat Tin Srbic voor zich dulden. Deurloo kwam tot een score van 14,333. Srbic bleef daar net boven: 14.367.

Bram Verhofstad kon zijn bronzen plak op vloer in Koper geen vervolg geven. Ditmaal eindigde de Bosschenaar als achtste in de finale met een score van 11,733. Verhofstad had zich, met een score van 14,350, als tweede voor de finale geplaatst.

Frank Rijken maakte in Osijek zijn rentree na een knieblessure. De Zuid-Hollander had op de Olympische Spelen van Rio zijn laatste wedstrijd geturnd. Hij slaagde er niet in op brug een finaleplaats te veroveren.