Zware crash Bourdais in Indianapolis

De Franse autocoureur Sébastien Bourdais is zaterdag (plaatselijke tijd) zwaar gewond geraakt door een crash tijdens de kwalificatierace voor de Indy 500. De voormalige Formule 1-coureur ramde met een gangetje van boven de 300 kilometer per uur zijn Honda tegen de muur om het ovale circuit van Indianapolis.

Bourdais moest uit het wrak bevrijd worden en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis afgevoerd met breuken aan bekken en heup. De coureur ging meteen de operatiekamer in. Volgens zijn teambaas Dale Coyne verkeert de 38-jarige Bourdais niet in levensgevaar.

Bourdais, die tussen 2008 en 2009 voor Toro Rosso in de Formule 1 actief was, raakte de controle kwijt in de derde van zijn vier kwalificatierondjes op het circuit, bijgenaamd The Brickyard. De Fransman reed op dat moment harder dan iedereen.