Volksfeest in Madrid na titel Real

In de hoofdstad van Spanje is in de nacht van zondag op maandag een groot volksfeest losgebarsten vanwege het landskampioenschap van Real Madrid. De spelers stapten na de wedstrijd in Malaga, waar de titel werd binnengesleept, meteen op het vliegtuig. Ze werden in een open bus door de stad gereden. De Madrilenen hebben vijf jaar gewacht op de titel.

De busrit ging van het stadion naar Plaza De Cibeles. Volgens de krant El Mundo voegden de spelers zich rond 2.30 uur bij de feestende menigte.