Dumoulin in Giro beslissende fase in

Met een loodzware Alpenrit gaat de Ronde van Italië dinsdag de beslissende fase in. Tom Dumoulin weet dat de klimmers de rit naar Bormio zullen aangrijpen om een poging te doen de achterstand te verkleinen. In de rit over 222 kilometer wordt eerst de Mortirolo aangedaan, waarna vervolgens de in wielerkringen legendarische Stelvio twee keer wordt beklommen. De eerste keer gaat het naar de top op 2758 meter hoogte, de tweede keer wordt de andere zijde beklommen tot een hoogte van 2502 meter. Daarna gaat het in dalende lijn naar Bormio, waar de finish wordt verwacht rond 17.00 uur.

Dumoulin kan aanvallen verwachten van belagers als Nairo Quintana en Thibaut Pinot. Bauke Mollema en Steven Kruijswijk zullen zich ook willen laten zien in het hooggebergte. Maar, zo zei oud-wereldkampioen Paolo Bettini in Gazzetta dello Sport, Dumoulin lijkt volledig in balans. ,,Hij is zo ongelooflijk sterk in zijn hoofd. Hij neemt de bergen, alsof hij alleen tegen zichzelf rijdt. Hij lijkt zich niet om de anderen te bekommeren”, klonk het bewonderend uit de mond van de oud-renner.