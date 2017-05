Van der Weijden mist na 24 uur wereldrecord

Maarten van der Weijden heeft dinsdag voor een bijzondere prestatie gezorgd door 24 uur achter elkaar te zwemmen. De olympisch kampioen in het open water bij de Spelen van 2008 had zich tot doel gesteld het wereldrecord te verbeteren. Hij had hiervoor minimaal 102 kilometer moeten zwemmen. Hij kwam uit op 99,5 kilometer.

Tijdens zijn zwemmarathon werd hij gesteund door diverse andere zwemmers en bekende Nederlanders. Ferry Weertman, winnaar van olympisch goud op de tien kilometer in Rio, en zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo zwommen het laatste stuk met Van der Weijden mee. Ook onder anderen Inge Dekker en presentator Beau van Erven Dorens steunden Van der Weijden in het water. Hoewel Van der Weijden bij het ingaan van het laatste uur wist dat hij het record niet zou halen, besloot hij toch de 24 uur vol te maken.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, haalde ruim 8500 euro aan sponsorgeld op voor kankeronderzoek.