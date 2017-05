All Star-wedstrijd in 2019 terug in Charlotte

De NBA keert voor de All Star-wedstrijd van 2019 terug naar Charlotte in de staat North-Carolina. Dat heeft de Amerikaanse proforganisatie van basketbalclubs woensdag bekendgemaakt. Voor 2017 had de bond eerder in de zomer van 2016 besloten de traditionele wedstrijd tussen de beste basketballers van de Eastern tegen de Western Conference te verplaatsen naar New Orleans uit protest tegen de ‘wc-wet’ voor transgenders.

In maart vorig jaar vaardigde de staat North-Carolina een wet uit die transgenders verplicht toiletten in publieke gebouwen en scholen te gebruiken die bestemd zijn voor hun oorspronkelijke geslacht. Dat leidde tot veel protest. De wet is volgens NBA-baas Adam Silver ,,in strijd met de kernwaarden van de NBA”.

De staat besloot afgelopen maart de wet in te trekken waardoor de NBA nu tot het besluit is gekomen om de wedstrijd weer aan Charlotte toe te kennen.