Coquard blijft massale valpartij net voor

Bryan Coquard heeft de eerste etappe van de Ronde van België op zijn naam geschreven. De Franse sprinter van Direct Energie bleef woensdag in de etappe van Lochristi naar Knokke-Heist na 178 kilometer de Belg Jens Debusschere en de Brit Daniel McLay en vooral een enorme valpartij net voor.

De sprint in Knokke werd ontsierd door een massale valpartij die in volle sprint ontstond op ongeveer de vijftiende positie in het peloton. Het grootste deel van het peloton was ofwel bij de valpartij betrokken of werd er door opgehouden. Hierbij is de regel in werking getreden dat tijdsverschil in de laatste drie kilometer niet geldt in geval van een valpartij.

Coquard krijgt door de bonificatieseconden ook de eerste leiderstrui in de Ronde van België om zijn schouders. De 25-jarige sprinter heeft één seconde voorsprong op de Deen Lasse Norman Hansen die negen seconden bonificatie pakte tijdens de zogenoemde Gouden Kilometer. Debusschere volgt op vier seconden. De rittenkoers duurt tot en met zondag.

De Franse sprinter kreeg niet veel mee van de valpartij achter hem. ,,Ik hoorde het op ongeveer 300 meter van de finish achter mij misgaan”, zei hij na afloop. ,,Ik zat echter netjes voorin achter de ‘trein’ van Lotto Soudal. Ik had dus geen last van die valpartij. De aankomst hier ligt me wel, zo bergop. Ik ben blij dat ik weer eens heb kunnen winnen.”