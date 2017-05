Dumoulin: geen zorgen gehad

Tom Dumoulin bereikte woensdag een kleine acht minuten na ritwinnaar Pierre Rolland de finish van de zeventiende Giro-etappe. Belangrijker was dat zijn concurrenten in het klassement in dezelfde tijd finishten als de rozetruidrager, die dinsdag nog meer dan twee minuten verloor door darmklachten. ,,Dat was jammer, maar vandaag ging het weer goed”, zei de renner van Sunweb bij Eurosport.

De etappe kende een vroege vlucht van een grote groep renners, met de Sloveen Jan Polanc als best geklasseerde. ,,We moesten als peloton serieus in achtervolging, maar ik heb me vandaag nooit zorgen hoeven maken over mijn roze trui. Er waren andere ploegen die gestresst werden omdat Polanc in het klassement een aantal mensen ging passeren, maar dat is hun probleem. Onze ploeg heeft gewoon goed gereden.”