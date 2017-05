Dumoulin kan zich geen misstap veroorloven

De spanning in de Ronde van Italië is na dinsdag terug. Van de bijna drie minuten voorsprong die Tom Dumoulin op de Colombiaan Nairo Quintana had, zijn nog maar 31 tellen over. De Nederlandse kopman van Team Sunweb verloor in de zware bergrit van dinsdag veel tijd omdat zijn maag opspeelde en hij de koers moest onderbreken voor een sanitaire stop.

Dumoulin gaat ervan uit dat de problemen dinsdag ontstonden door de combinatie van op hoogte fietsen en de sportvoeding in vorm van ‘gelletjes’ die hij bergop nam. Tijd om te herstellen krijgt de Limburger niet. Voordat de Giro zondag eindigt met een tijdrit van Monza naar Milaan, gaan de renners tot die tijd eerst de bergen in.

Woensdag gaat de zeventiende rit over 219 kilometer van Tirano naar Canazei. Na 2 kilometer volgt al de beklimming naar Aprica. Na een korte afdaling volgt een beklimming naar Passo del Tonale. Ook in het vervolg van de etappe is het geen enkel moment echt vlak.