Rus verder in kwalificatie Roland Garros

Arantxa Rus heeft de tweede kwalificatieronde op Roland Garros bereikt. De Nederlandse tennisster won woensdag haar lange openingspartij van de Bulgaarse Viktoriya Tomova met 4-6 7-6 (5) 7-6 (5).

Na Richèl Hogenkamp is Rus, die 2012 nog de vierde ronde van het hoofdtoernooi bij het Franse grandslamtoernooi haalde, de tweede Nederlandse speelster die in de tweede kwalificatieronde staat. Lesley Kerkhove en Cindy Burger gingen dinsdag in de eerste ronde onderuit.

Quirine Lemoine, de vijfde Nederlandse deelneemster in het kwalificatietoernooi, is nog bezig aan haar eerste partij.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn de enige Nederlandse spelers die rechtstreeks tot het hoofdschema zijn toegelaten in Parijs.