Dumoulin wacht zware test in Dolomieten

Na de Alpenreuzen als Mortirolo en Stelvio van dinsdag volgt donderdag een loodzware etappe langs vijf cols in de Dolomieten. Onderweg liggen er vier beklimmingen waaronder de Passo Pordoi en Valparola. De laatste bergpunten zijn op de slotklim naar Ortisei te verdienen op de steeds steiler wordende Pontives. Na de top van die berg loopt het nog zo’n 4 kilometer licht bergop. Is Tom Dumoulin dan nog in gezelschap van concurrenten als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali, dan mag de Limburger van Team Sunweb langzaam aan de eindzege in de Ronde van Italië gaan denken.

Er volgen weliswaar nog twee bergritten, maar ook een individuele tijdrit op de slotdag. Dumoulin leek woensdag in de zeventiende etappe hersteld van de darmproblemen die hem een dag eerder meer dan twee minuten hadden gekost ten opzichte van de concurrentie. ,,We kijken nu uit naar de volgende uitdaging”, zei Dumoulin, die weer kon lachen op het podium. Een vrolijke Dumoulin in Ortisei kort na 17.00 uur kan zo maar betekenen dat voor het eerst in de geschiedenis een Nederlander de Giro gaat winnen.