Golfer Joost Luiten staat na de eerste ronde van het BMW Championship op Wentworth op de voorlopig 31e plaats. De Nederlander had donderdag in het Engelse Surrey 71 slagen nodig, met vier birdies en drie bogeys. Dat is één onder par, het gemiddelde.

De Zweed Johan Carlsson is vooralsnog de beste. Hij had 66 slagen nodig, 6 onder par.