Hogenkamp nadert hoofdtoernooi Parijs

Tennisster Richèl Hogenkamp is weer een stapje dichter bij het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Doetinchemse plaatste zich donderdag voor de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Ze won in twee sets van de Française Jessika Ponchet: 7-5 6-2.

De als vierde geplaatste Hogenkamp begon stroef aan de partij en moest vol aan de bak om Ponchet de eerste set afhandig te maken. Het tweede bedrijf was de Nederlandse oppermachtig.

Hogenkamp wist nog nooit de hoofdronde te halen van het Franse Open in Parijs. Ze is wel in vorm, getuige haar recente toernooizege in het Franse Saint-Gaudens. Op de wereldranglijst is ze opgerukt naar de 105e positie.