Lemoine in derde ronde kwalificatie tegen Rus

Quirine Lemoine heeft als derde Nederlandse tennisster de derde ronde van de kwalificaties van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer 160 van de wereldranglijst versloeg donderdag in drie sets Kai-Chen Chang uit Taiwan: 6-2 2-6 6-3.

De 25-jarige Woerdense moet nog één partij winnen om het hoofdtoernooi van het Franse Open te bereiken. In die wedstrijd treft ze landgenote Arantxa Rus, die eerder op de dag de derde kwalificatieronde bereikte. Ook Richèl Hogenkamp is nog één zege verwijderd van het hoofdtoernooi in Parijs.