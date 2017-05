Verstappen derde in eerste training Monaco

Max Verstappen heeft een hoopgevende eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco afgewerkt. De Nederlandse Formule 1-coureur reed donderdag in zijn Red Bull de derde tijd. Hij was slechts 0,346 seconde minder rap dan de Brit Lewis Hamilton, die in zijn snelste ronde 1.13,425 klokte. De Duitse leider in de stand voor het kampioenschap Sebastian Vettel noteerde in zijn Ferrari de tweede tijd.

Verstappen moest na enkele rondes zijn auto alweer de garage insturen. Er waren wat mankementen aan de Red Bull. Eenmaal terug op het smalle en bochtige circuit aan de haven van het prinsdom, liep het soepel. Verstappen was in de eerste sessie ook sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo (vijfde tijd), die vorig jaar poleposition veroverde in Monaco.

Jenson Button maakte zijn rentree bij McLaren als vervanger van Fernando Alonso, die in Amerika is voor de Indy 500. Button nam de tijd om te wennen aan zijn auto en reed op safe de veertiende tijd.