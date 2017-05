Bertens in finale Neurenberg na opgave Doi

Tennisster Kiki Bertens kan zaterdag haar titel verdedigen in het graveltoernooi van het Duitse Neurenberg. De Wateringse plaatste zich vrijdag voor de finale. Haar Japanse tegenstander Misaki Doi gaf na de eerste set op met een rugblessure. Bertens had het eerst bedrijf met 6-2 gewonnen.

Bertens speelt de finale tegen de winnares van de andere halve finale, die gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Roemeense Sorana Cirstea.

De nummer negentien van de wereld steekt in puike vorm. Ze won in Neurenberg vrij overtuigend van achtereenvolgens Katharina Gerlach, Annika Beck en Alison Riske. Ook Doi, de nummer 64 van de wereld, had weinig in te brengen tegen de sterk serverende Bertens. De Japanse liet zich na de eerste set behandelen aan haar rug en begon zelfs met winst van de eerste game in de tweede set, maar besloot toch op te geven.

Het toernooi in Neurenberg is de laatste test voor Roland Garros. Bertens stuntte vorig jaar op het Franse Open met een plek in de halve finales. Ze werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan de Kroatische Ajla Tomljanovic.