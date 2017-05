Boasson Hagen blijft Boom nipt voor

Lars Boom heeft vrijdag net naast de zege gegrepen in de derde etappe van de Tour des Fjords in Noorwegen. De sprinter Edvald Boasson Hagen was hem na 180 kilometer in de sprint te snel af. De Noor van Dimension Data won vorige week ook al twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen.

Voor Boom was het de beste klassering in 2017. De 31-jarige wielrenner verruilde afgelopen winter Astana voor LottoNL-Jumbo, maar kon voor zijn ploeg geen rol van betekenis spelen in de voorjaarsklassiekers.

De leiderstrui in de Noorse rittenkoers blijft om de schouders van de Belg Dries Van Gestel. Boasson Hagen staat tweede op 21 seconden. Timo Roosen, die donderdag de tweede etappe op zijn naam schreef, staat derde op 24 seconden. De Tour de Fjords duurt nog tot en met zondag.