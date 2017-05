Dumoulin: iets te opgefokt gereageerd

Tom Dumoulin kwam vrijdag voor de start van de negentiende etappe van de Giro nog even terug op de kritische woorden die hij een dag eerder had gesproken over zijn concurrenten Vincenzo Nibali en Nairo Quintana. Met name de Italiaan had geïrriteerd gereageerd op de uitspraken van de Limburger, die vond dat beide concurrenten dom hadden gereden. ,,Ik was een beetje fel. Maar na zo’n rit ben je vaak wat opgefokt. Dan zeg je dingen die je beter niet had kunnen zeggen”, zei Dumoulin vrijdag voor de start van de negentiende etappe.

Of de verbale strijd consequenties heeft voor het koersverloop vrijdag, gelooft Dumoulin niet. ,,Of Nibali me aardig vindt of niet; aanvallen gaat hij toch. Maar het was niet nodig wat ik heb gezegd. Ik moet bij mezelf blijven. Ik zal ze ook nog wel even opzoeken.”