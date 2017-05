Volleybalsters winnen bij debuut Morrison

De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Jamie Morrison gewonnen. Oranje speelde in Apeldoorn de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Italië en won met 3-1 (25-17 22-25 25-21 25-23).

Morrison werd in februari aangesteld als opvolger van de Italiaan Giovanni Guidetti, die met Oranje vierde werd op de Spelen van Rio. De 36-jarige Amerikaan heeft geen ervaring als hoofdcoach, maar was de afgelopen vier jaar de assistent van Guidetti bij de Turkse club Vakifbank. Morrison kon in Apeldoorn beschikken over vrijwel de hele selectie die ook deelnam aan de Spelen. Judith Pietersen ontbrak en Quinta Steenbergen is gestopt bij Oranje.

Zaterdag volgt nog een oefeninterland tegen Italië in Hoogeveen. De volleybalsters beginnen woensdag aan het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. Alleen de eerste plek geeft daar recht op directe kwalificatie.