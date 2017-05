Dumoulin: het wordt een gevecht

Tom Dumoulin werd zaterdag bij het naar buiten komen uit de rennersbus van Team Sunweb op gezang door fans onthaald. Voor de Limburger is het de dag van de waarheid in de Ronde van Italië, nadat hij vrijdag de roze leiderstrui moest afstaan aan Nairo Quintana. De twintigste etappe is de laatste bergrit, zondag volgt er een tijdrit naar Milaan. ,,Het wordt een gevecht”, keek Dumoulin vooruit.

,,Niemand heeft zin om in onzekerheid te zijn voor de tijdrit, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren”, aldus Dumoulin, die daarom ook weet wat de inzet is in de rit naar Asiago met twee zware beklimmingen. ,,Iedereen gaat toch proberen die onzekerheid weg te nemen. Wanneer ik tevreden ben? Als de stand zo blijft zou ik heel tevreden zijn.” Dumoulin heeft een achterstand van 38 seconden op rozetruidrager Quintana.