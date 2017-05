Dumoulin moet nog één etappe schade beperken

Tom Dumoulin staat zaterdag in de laatste bergetappe van deze Ronde van Italië voor de opdracht het verlies nog één keer minimaal te houden. De kopman van Team Sunweb zakte na vrijdag naar de tweede positie op 38 seconden van Nairo Quintana.

In de etappe van Pordenone naar Asiago moet de 26-jarige Limburger zorgen dat hij in de buurt blijft bij de Colombiaan en zijn andere concurrenten, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot. Die staan respectievelijk 5 en 15 seconden op hem achter.

Dumoulin heeft weer goede benen nodig, want er wachten nog twee zware beklimmingen. Eerst is er de Monte Grappa, een klim van 24 kilometer waar Quintana met veel plezier op terugkijkt. De Colombiaan won hier in 2014 een klimtijdrit. De laatste beklimming in deze Giro voert van Valstanga naar Foza, waarna de finish pas 15 kilometer verder in Asiago ligt.

Zondag volgt een vlakke tijdrit van Monza naar Milaan over 29,3 kilometer. Met de huidige tijdverschillen maakt Dumoulin dan nog een goede kans op de eindzege.