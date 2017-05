Verstappen vierde in derde vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 de vierde tijd neergezet. De Nederlander legde zijn snelste ronde op het stratencircuit van het vorstendom af in 1.12,940. Hij was in eerdere trainingen nog niet zo snel.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel was de snelste van allemaal. De Duitser klokte een tijd van 1.12,395 en hield daarmee teamgenoot Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas (Mercedes) achter zich. Lewis Hamilton kwam slechts tot de vijfde tijd in zijn Mercedes. Zaterdagmiddag volgt de kwalificatie.