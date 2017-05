Verstappen vierde in kwalificatie Monaco

Max Verstappen vertrekt zondag vanaf de vierde positie in de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull legde zaterdag zijn snelste ronde op het stratencircuit van het vorstendom af in 1.12,469 en moest daarmee vier tienden van een seconde toegeven op de Fin Kimi Räikkönen, die de poleposition veroverde. De Fin was de snelste in 1.12,178.

Verstappen staat op de tweede startrij naast de andere Fin, Valtteri Bottas. Sebastian Vettel, de leider in de stand om het WK, staat naast zijn Ferrari-teamgenoot Räikkönen op de eerste startrij. De Duitser moest in zijn Ferrari vier honderdste van een seconden toegeven op de Fin. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Daniel Ricciardo, reed naar de vijfde tijd. De Australiër was een halve seconde langzamer dan de Nederlander.

Lewis Hamilton start zondag pas vanaf de dertiende positie. De Britse Mercedes-coureur haalde voor het eerst de laatste kwalificatiesessie niet. Hij klokte de veertiende tijd, maar schuift een plek op omdat Button naar achteren is gezet wegens een straf.

Verstappen toonde zich tevreden met de vierde startpositie. ,,We moeten realistisch zijn. Ferrari is het snelste team en daarna Mercedes. Daarachter komen wij”, zei hij tegen Ziggo Sport. ,,Lewis had het hier het hele weekend al lastig en dat bleek nu ook wel.”

Voor de race focust de Red Bull-coureur zich vooral op een ,,cleane start en dan de race uitrijden”. ,,Ik ga gewoon een goede start maken en dan zien we het wel.”