Ambassade Rome kleurt roze voor Dumoulin

De Nederlandse ambassade in Rome baadt zondagavond in roze licht. Het is een eerbetoon aan Tom Dumoulin, die eerder op de dag de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Italië werd. Ook de ronde zelf wordt ermee geëerd. Het was namelijk de honderdste editie.

,,Een fantastische prestatie van Dumoulin en een mooie reclame in Italië voor fietsland Nederland”, zei ambassadeur Joep Wijnands. Het gebaar blijft tot de zondagavond beperkt.

Ook de Erasmusbrug in Rotterdam is in roze licht gehuld. ,,Trots op Dumoulin!”, meldt de dienst stadsbeheer.