Dumoulin jaagt op eerste Nederlandse Giro-zege

Tom Dumoulin begint zondagmiddag aan zijn belangrijkste 29,3 kilometer van 2017. De wielrenner van Team Sunweb moet in de afsluitende individuele tijdrit van Monza naar Milaan 53 seconden goedmaken op rozetruidrager Nairo Quintana om als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië te winnen.

Ook moet Dumoulin op het nagenoeg vlakke parcours tijd goedmaken op de Italiaan Vincenzo Nibali en de Fransman Thibaut Pinot. Die hebben respectievelijk veertien en tien seconden voorsprong op hem.

Hoewel sommige concurrenten hem al de topfavoriet voor de eindzege hebben genoemd, wil de 26-jarige Limburger zich nog niet rijk rekenen. ,,De tijdverschillen zullen zondag lang niet zo groot zijn als in de eerste tijdrit”, bleef hij zaterdag voorzichtig. ,,Ik moet afzien als een buffel en dan zien we wel na de finish hoe het is uitgepakt.”

Dumoulin vertrekt zondag om 16.47 uur van het startpodium. Zijn drie concurrenten steeds drie minuten later. Bauke Mollema, die zevende staat in het klassement, vertrekt om 16.38.