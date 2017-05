Herlings zevende bij GP van Frankrijk

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de Grote Prijs van Frankrijk afgesloten op een zevende plek. De 22-jarige Brabander kon op het circuit in Ernée zondag niet meestrijden om de zege. De KTM-coureur werd in beide manches vijfde.

Herlings knokte zich in de eerste manche met een inhaalrace tot aan de staart van de Belg Clément Desalle, maar kon de coureur op de Kawasaki niet meer inhalen. De zege werd gepakt door de Duitse Maximilian Nagl. Desalle was vervolgens de beste in de tweede race, waarin Herlings op gepaste afstand van de Fransman Romain Febvre vijfde werd.

De Belg won de tweede manche en pakte zo ook de dagzege voor de Italiaan Antonio Cairoli. Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander in de MXGP, werd zondag elfde en achtste.

Cairoli deed goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. De Italiaan gaat aan de leiding met 347 punten. De Franse coureur Gautier Paulin staat tweede met 297 punten. Herlings volgt op de zesde plaats met 253 punten. Coldenhoff staat tiende met 176 punten.