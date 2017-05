Quintana en Nibali loven Dumoulin

Nairo Quintana en Vincenzo Nibali konden zondag niets anders dan toegeven dat Tom Dumoulin de terechte winnaar was van de Ronde van Italië. Quintana slaagde er in de afsluitende tijdrit, begonnen met een marge van 53 seconden in zijn voordeel, niet in de roze trui te behouden. ,,Ik ben niet teleurgesteld, Tom is echt een enorm goede tijdrijder. Ik weet niet of ik nog beter had kunnen presteren deze Giro. Ik ben tevreden met deze podiumplaats”, zei de Colombiaanse nummer twee in het eindklassement van de Giro.

Nibali, vorig jaar winnaar, werd ditmaal derde. ,,Het was spannend, maar we wisten dat Dumoulin sterk is in tijdritten. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij verdient de eindzege”, aldus de Italiaan.