Sato wint tumultueuze Indy 500

Takuma Sato heeft zondag als eerste Japanner de prestigieuze Indy 500 gewonnen. De Japanse coureur van Andretti-Autosport won een tumultueuze race met meerdere crashes en herstarts op de Oval in Indianapolis. De 40-jarige Sato reed tussen 2002 en 2008 zeven seizoenen in de Formule 1 voor Jordan, BAR en Super Aguri.

Sato haalde met nog anderhalf rondje te gaan de Braziliaan Hélio Castrovenes in en stond die leiding op de Indianapolis Motor Speedway niet meer af. Daarmee hield hij de Braziliaan van zijn vierde zege in de beroemde race af. De Britse coureur Ed Jones werd derde.

In de race was halverwege een zware crash van Scott Dixon, de winnaar van de Indy 500 in 2008. Dixon reed achterop de wagen van Jay Howard en vloog meters door de lucht. Bij de landing spatte zijn racewagen in honderden stukken uiteen. De Nieuw-Zeelander liet later weten dat hij in orde was.

Formule 1-coureur Fernando Alonso, die zijn McLaren voor een weekend had ingeruild voor de racewagen van het Andretti Autosport-team, haalde de finish niet. De Spaanse tweevoudige wereldkampioen reed sterk en leidde de race 27 ronden, maar blies met nog zo’n twintig ronden te gaan zijn Honda-motor op. ,,Jammer”, zei hij. ,,Het racen was leuk en mijn prestatie was goed. Ik heb een aantal rondjes aan de leiding gereden.”