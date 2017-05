Atleet Eelco Sintnicolaas heeft zondag zijn eigen Nederlandse record op de tienkamp verbeterd. De voormalig Europees kampioen indoor kwam bij het hoog aangeschreven meerkampgala in het Oostenrijkse Götzis uit op 8539 punten. Zijn oude record stond op 8506 en dateerde van 2012.

Sintnicolaas eindigde in Götzis als tweede achter de Canadees Damian Warner, die 8591 punten noteerde. De atleet uit Apeldoorn plaatste zich met zijn recordscore voor de WK atletiek in augustus in Londen.