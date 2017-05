Taylor derde afstand ooit bij hinkstapspringen

De Amerikaanse atleet Christian Taylor heeft zaterdag (plaatselijke tijd) bij wedstrijden uit de Diamond League in het Amerikaanse Eugene de derde afstand ooit gehaald bij het hinkstapspringen. De olympisch kampioen, die vaak op Papendal traint, kwam tot 18,11 meter. Hij bleef tien centimeter verwijderd van zijn persoonlijk record van 18,21. Het wereldrecord is in handen van de Brit Jonathan Edwards met 18,29.

De 26-jarige Taylor heeft zijn zinnen gezet op dat mondiale record en is blij met de concurrentie van zijn landgenoot Will Claye, die tot 18,05 kwam in Eugene. ,,Ik heb die competitie nodig om tot topprestaties te komen. Die sprong van Claye haalde het beste uit mezelf.”

De Britse olympisch kampioen Mo Farah won de 5000 meter in de beste tijd van dit jaar: 13.00,70.