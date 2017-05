Verstappen baalt van vroege stop

Teleurstelling overheerste bij Max Verstappen over zijn vijfde plaats in de Grand Prix van Monaco. De Limburger vond dat hij veel te vroeg zijn eerste pitstop had moeten maken. ,,Zo vroeg stoppen had ik niet verwacht. Ik snapte het niet helemaal”, mokte de negentienjarige coureur van Red Bull tegen Ziggo Sport.

Hij viel door die strategie terug van de vierde positie bij de start naar de vijfde plek. Het lukte hem de hele race niet die positie te verbeteren. ,,Ik heb 77 ronden achter de grijze Mercedes van Valtteri Bottas gereden.”

Verstappen kon om die reden niet blij zijn met het feit dat hij de race op het smalle stratencircuit voor het eerst uitreed. ,,Ik weet dat ik dat maar positief moet bekijken, maar ik ben enorm teleurgesteld.”