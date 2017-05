Verstappen start van tweede rij in Monaco

Max Verstappen vertrekt zondag om 14.00 uur vanaf de tweede startrij voor de Grote Prijs van Monaco. De Nederlander van Red Bull verraste zaterdag aangenaam met een vierde plaats in de kwalificatie.

De auto’s van Ferrari lijken de snelste op het vaak spectaculaire stratencircuit. De Fin Kimi Räikkönen start vanaf pole, zijn ploeggenoot Sebastian Vettel uit Duitsland eindigde als tweede in de kwalificatie. De Fin Valtteri Bottas van Mercedes was ook sneller dan Verstappen. Lewis Hamilton is met zijn Mercedes veroordeeld tot een inhaalrace. De Brit start als dertiende, na een mislukte kwalificatie.

Verstappen kijkt uit naar de race in Monaco. ,,Ik ga gewoon een goede start maken en dan zien we het wel”, blikte hij na de kwalificatie vooruit. ,,We moeten realistisch zijn. Ferrari is het snelste team en daarna Mercedes. Daarachter komen wij.”