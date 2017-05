Haase treft recordkampioen Nadal in Parijs

Tennisser Robin Haase moet het in de tweede ronde van Roland Garros opnemen tegen recordkampioen Rafael Nadal. De Spaanse ‘gravelkoning’, al negen keer de beste in Parijs, voldeed maandag aan de verwachtingen in zijn openingspartij tegen Benoît Paire. Nadal versloeg de Fransman in drie sets: 6-1 6-4 6-1.

Haase had zondag al de tweede ronde bereikt op het Franse grandslamtoernooi, door de Australiër Alex de Minaur eenvoudig opzij te zetten: 6-2 6-3 6-1. Met Nadal treft hij nu de topfavoriet. De tennisser van Mallorca, die eind deze week zijn 31e verjaardag viert, jaagt in Parijs op zijn tiende titel. Nadal won de afgelopen weken al de graveltoernooien van Monte Carlo, Barcelona en Madrid. In Rome liet de Spanjaard zich in de kwartfinale verrassen door Dominic Thiem.

Nadal bereikte begin dit jaar de finale van de Australian Open, waarin hij moest buigen voor zijn aloude rivaal Roger Federer.