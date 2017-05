Lemoine verliest bij debuut op grandslam

Tennisster Quirine Lemoine is er bij haar eerste optreden ooit in het hoofdtoernooi van een grandslam niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. Op het gravel van Roland Garros was de Amerikaanse Catherine Bellis in drie sets te sterk voor de Woerdense, die zich via de kwalificaties had geplaatst.

Bellis won de eerste set met 6-3, de tweede ging met dezelfde cijfers naar Lemoine. In de derde set pakte de Amerikaanse, de nummer 48 van de wereld, meteen een break in de tweede game. Lemoine kwam die tegenslag niet te boven: 1-6.