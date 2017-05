Hamou in de ban na zoenen journaliste

De Franse tennisser Maxime Hamou is niet langer welkom op Roland Garros omdat hij een vrouwelijke televisiejournalist heeft gekust. Hij deed dit maandag nadat hij in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs was uitgeschakeld door Pablo Cuevas uit Uruguay. Hij haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi.

Volgens de Franse tennisbond was het gedrag van Hamou verwerpelijk. De toernooiorganisatie heeft zijn accreditatie ingetrokken.

Hamou kuste de vrouw op haar voorhoofd. De verslaggeefster van Eurosport probeerde de tennisser daarna weg te duwen, maar toen kuste hij haar opnieuw. ,,Het gedrag van de ge├»nterviewde was absoluut ongepast. We kunnen dit niet tolereren. We zijn blij dat er excuses zijn aangeboden”, aldus Eurosport.