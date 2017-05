‘Tour start in 2019 in Brussel’

De Ronde van Frankrijk start in 2019 in Brussel. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad dinsdag. De Tourstart in de Belgische hoofdstad zou een eerbetoon zijn aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx, die zijn eerste eindzege in 1969 boekte. In 2019 is dat vijftig jaar geleden.

Volgens de krant komen vertegenwoordigers van Tourorganisator ASO deze week naar Brussel om het plan verder te bespreken. Mogelijk volgt dan snel de officiële bevestiging.

Merckx, bijgenaamd ‘De Kannibaal’, reed in 1970, 1971, 1972 en 1974 ook in het geel de Champs-Élysées in Parijs op. België kende al vier keer een Tourstart: in Brussel (1958), Charleroi (1975) en tweemaal Luik (2004 en 2012).

De ‘Grand Départ’ is dit jaar in het Duitse Düsseldorf, volgend jaar vertrekt de Ronde van Frankrijk vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée.