Li Jie naar derde ronde op WK tafeltennis

De Nederlandse tafeltennisster Li Jie heeft op het WK in Düsseldorf de derde ronde bereikt. In de tweede ronde rekende de als veertiende geplaatste Nederlandse in vijf games af met de Slowaakse Eva Odorova: 4-1 (11-7 11-9 11-7 11-13 11-7)

In de volgende ronde staat Jie donderdag tegenover de Amerikaanse Lily Zhang. Die versloeg in een lange partij na zeven games de Duitse Sabine Winter met 4-3.

In de dubbel is Li Jie samen met haar Poolse partner Li Qian doorgedrongen tot de achtste finales. Het duo, dat op het WK als zevende is geplaatst, versloeg Cheng I-Ching en Huang Yu-wen uit Taiwan in vier games (4-0). In de achtste finales treft het tweetal de als dertiende geplaatste Indiase tafeltennissters Manika Batra en Mouma Das.