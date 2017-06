Een dag na haar vroege uitschakeling in het enkelspel heeft Kiki Bertens haar verblijf op Roland Garros donderdag in ieder geval nog verlengd met winst in de eerste ronde van het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson won ze van de Franse combinatie Giulia Morlet en Diane Parry. De nummers 13 van de plaatsingslijst waren snel klaar: 6-1 6-1.

In de tweede ronde wacht een duel met het Frans/Belgische koppel Pauline Parmentier en Yanina Wickmayer.