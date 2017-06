Dubbel Rojer/Tecau naar derde ronde

De dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Horia Tecau hebben donderdag de derde ronde bereikt bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De Nederlander en de Roemeen, de nummers 11 op de plaatsingslijst, versloegen de Fransen Constant Lestienne en Corentin Moutet in twee sets: 6-1 6-1. De partij duurde net geen uur.

Wie de tegenstander wordt in de strijd om een plaats in de kwartfinale is nog niet bekend. Rojer komt later op donderdag ook nog in actie in het gemengd dubbel. Daarin komt de op CuraƧao geboren tennisser uit met Chan Hao-Ching uit Taiwan.