Pliskova voor het eerst in derde ronde Parijs

Tennisster Karolina Pliskova heeft donderdag ook de tweede horde genomen op weg naar de titel van het Franse Open. De Tsjechische nummer twee van de plaatsingslijst moest er hard voor werken op centrecourt Philippe-Chatrier tegen de Russin Ekaterina Alexandrova. Halverwege de derde set wist ze de beslissende break te forceren: 6-2 4-6 6-3.

De 25-jarige Tsjechische is de nummer drie van de wereld. Na de vroege uitschakeling van de nummer één, Angelique Kerber, is ze de hooggeplaatstste speelster in Parijs. Op Roland Garros kwam ze echter nog nooit verder dan de tweede ronde. Pliskova heeft ook slechts één WTA-titel op gravel, in 2015 in Praag.